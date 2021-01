Home > Bollettino > 2021 > 01 > 08



Mutazione del nome della circoscrizione di Ispahan dei Latini in Teheran-Ispahan dei Latini (Iran) e nomina dell'Arcivescovo Nomina del Vescovo Coadiutore di Almería (Spagna) Nomina del Presidente e di Membri della Commissione Disciplinare della Curia Romana Mutazione del nome della circoscrizione di Ispahan dei Latini in Teheran-Ispahan dei Latini (Iran) e nomina dell'Arcivescovo Il Santo Padre, dopo aver mutato il nome della circoscrizione di Ispahan dei Latini in Teheran-Ispahan dei Latini (Iran), ha nominato Arcivescovo il Rev.do P. Dominique Mathieu, della Custodia Provinciale d'Oriente e di Terra Santa dei Frati Minori Conventuali, finora Definitore Generale del suo Ordine. Curriculum vitae S.E. Mons. Dominique Mathieu, O.F.M. Conv., è nato il 13 giugno 1963 ad Arlon, Belgio. Dopo gli studi liceali, è entrato nell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Ha emesso la professione solenne nel 1987 ed è stato ordinato sacerdote il 24 settembre 1989. Dal 2013 è stato incardinato nella Custodia Provinciale d'Oriente e di Terra Santa. Nell'ambito del suo Ordine, ha ricoperto diversi incarichi: Promotore vocazionale, Segretario, Vicario e Ministro Provinciale della Provincia Belga dei Frati Minori Conventuali, diventando Delegato Generale dopo l'unificazione con la Provincia di Francia; Rettore del Santuario nazionale di Sant'Antonio di Padova a Bruxelles e Direttore della relativa Confraternita. È stato anche Presidente di due diverse Associazioni senza scopo di lucro legate alla presenza dei Frati Minori Conventuali in Belgio, con ruoli di responsabilità nella Scuola Cattolica di Landen. È stato Presidente della Federazione Europa Centrale dei Frati Minori Conventuali e Membro della Commissione Internazionale per l'Economia del suo Ordine. Trasferitosi in Libano nel 2013, nella Custodia Provinciale d'Oriente e di Terra Santa è stato Segretario Custodiale, Formatore, Maestro dei Novizi e Rettore dei Postulanti e dei candidati. Dal 2019 è stato Definitore Generale e Assistente Generale per la Federazione Europa Centrale dei Frati Minori Conventuali. Parla il francese, l'inglese, l'italiano, il neerlandese e il tedesco e ha studiato arabo letterario a Bruxelles e in Libano. [00021-IT.01] Nomina del Vescovo Coadiutore di Almería (Spagna) Il Santo Padre, accogliendo la richiesta del Vescovo di Almería (Spagna) S.E. Mons. Adolfo González Montes, di un Vescovo Coadiutore, ha nominato S.E. Mons. Antonio Gómez Cantero, finora Vescovo di Teruel y Albarracín. Curriculum vitae S.E. Mons. Antonio Gómez Cantero è nato il 31 maggio 1956 a Quijas, provincia di Cantabria e Diocesi di Santander. Ha frequentato il Seminario Minore e Maggiore di Palencia conseguendo il Baccalaureato in Teologia e la Licenza in Teologia Biblica nel 1996 presso l'Institut Catholique de Paris. E' stato ordinato sacerdote a Palencia il 17 maggio 1981. Ha svolto il ministero sacerdotale a Palencia ricoprendo i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale e Assistente Diocesano del Movimiento Junior de Acción Católica (1982-1985); Delegato Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale (1983-1992)(1996-2001); Formatore del Seminario Maggiore (1985-1995); Consigliere Internazionale del MIDADEN (Movimiento Internacional de Apostolado de los Niños) (1992); Vice-Rettore e Professore del Seminario Minore (1995-1996); Rettore del Seminario Minore (1996-1998); Rettore del Seminario Maggiore (1998-2001); Amministratore del Seminario Maggiore e della Casa Sacerdotale (2001-2004); Parroco di San Lorenzo (2004-2008); Vicario Generale e Moderatore della Curia (2008-2015); Amministratore Diocesano (2015) e Vicario Generale (2015-2016). Il 17 novembre 2016 è stato nominato Vescovo di Teruel y Albarracín ed è stato consacrato il 21 gennaio 2017. All'interno della Conferenza Episcopale è stato Membro della Commissione Episcopale per l'Apostolato dei Laici (2017-2020) e da marzo 2020 Membro della Commissione Episcopale per le Comunicazioni Sociali. Dal 2018 è stato Consigliere Nazionale dell'Azione Cattolica Spagnola. [00022-IT.01] Nomina del Presidente e di Membri della Commissione Disciplinare della Curia Romana Il Santo Padre ha nominato Presidente della Commissione Disciplinare della Curia Romana l'Ill.mo Signore Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense. Il Santo Padre ha nominato Membri della Commissione Disciplinare della Curia Romana il Rev.mo Mons. Alejandro W. Bunge, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e il Dott. Maximino Caballero Ledo, Segretario Generale della Segreteria per l'Economia. [00023-IT.01]