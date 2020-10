Home > Bollettino > 2020 > 10 > 07



Rinuncia e nomina del Vescovo di Itapipoca (Brasile) Nomina di Consultori dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice Rinuncia e nomina del Vescovo di Itapipoca (Brasile) Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Itapipoca (Brasile) presentata da S.E. Mons. Antônio Roberto Cavuto, O.F.M. Cap.. Il Papa ha nominato Vescovo della Diocesi di Itapipoca (Brasile) S.E. Mons. Rosalvo Cordeiro de Lima, finora Vescovo titolare di Castello di Tatroporto ed Ausiliare di Fortaleza. Curriculum vitae S.E. Mons. Rosalvo Cordeiro de Lima è nato il 25 gennaio 1962 a União dos Palmares (Alagoas). Ha studiato Filosofia presso il Seminario Sagrado Coração de Jesus a Mogi das Cruzes e Teologia presso la Facoltà di Teologia Nossa Senhora da Assunção, a São Paulo. È stato ordinato sacerdote il 1° novembre 1992, ad Arujá, Diocesi di Mogi das Cruzes. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale di Jesus Cristo Redentor do Homem, a Itaquaquecetuba (1992 – 1993); Coordinatore della Pastorale Vocazionale della Diocesi di Mogi das Cruzes (1994 – 2000); Amministratore Parrocchiale di Jesus Cristo Redentor do Homem (1994 –1997); Parroco di São José, a Salesópolis (1997-2011); Direttore Spirituale dei seminaristi di Mogi das Cruzes (2000-2011). Il 2 febbraio 2011 è stato nominato Vescovo titolare di Castello di Tatroporto ed Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Fortaleza. In seno alla Conferenza Episcopale del Regionale Nordeste 1 è stato Membro della Commissione per il Servizio di Carità, Giustizia e Pace. [01178-IT.01] Nomina di Consultori dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice Il Santo Padre ha nominato Consultori dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice i Reverendi: Sac. Pietro Angelo Muroni, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana a Roma; Sr. Katia De Simone, E.F., Officiale della Segreteria di Stato ed esperta in Liturgia. [01181-IT.01] Dalle Chiese Orientali