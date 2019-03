[B0178]

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza: - S.E. Mons. Franco Coppola, Arcivescovo tit. di Vinda, Nunzio Apostolico in Messico; - S.E. Mons. Rogelio Cabrera López, Arcivescovo di Monterrey (Messico), Presidente della Conferenza Episcopale del Messico, con: S.E. Mons. Carlos Garfias Merlos, Arcivescovo di Morelia, Vice Presidente; S.E. Mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, Vescovo tit. di Idicra, Ausiliare di Monterrey, Segretario Generale; S.E. Mons. Ramón Castro Castro, Vescovo di Cuernavaca, Tesoriere Generale; - Ecc.mi Presuli della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Kazakhstan, in Visita “ad Limina Apostolorum”: S.E. Mons. Thomash Bernard Peta, Arcivescovo di Maria Santissima in Astana con il Vescovo Ausiliare: S.E. Mons. Athanasius Schneider, O.R.C., Vescovo tit. di Celerina; S.E. Mons. Adelio Dell’Oro, Vescovo di Karaganda; S.E. Mons. José Luis Mumbiela Sierra, Vescovo della Santissima Trinità in Almaty; il Rev.do Dariusz Buras, Amministratore Apostolico di Atyrau; il Rev.do Padre Anthony James Corcoran, S.I., Amministratore Apostolico del Kyrgyzstan; il Rev.do Padre Ramiro López, dell’Istituto del Verbo Incarnato, Superiore della Missione “sui iuris” del Tadjikistan; S.E. Mons. Jerzy Maculewicz, O.F.M. Conv., Vescovo tit. di Nara, Amministratore Apostolico dell’Uzbekistan; Rev.do Padre Andrzej Madej, O.M.I., Superiore della Missione “sui iuris” del Turkmenistan; Rev.do Vasyl Hovera, Delegato della Congregazione per le Chiese Orientali per i greco-cattolici dell’Asia Centrale. [00356-IT.01] [Testo originale: Italiano] Rinunce e nomine

Comunicato Stampa della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi: Seminario di Studi “Verso il Sinodo Speciale per l’Amazzonia: dimensione regionale e universale”

Avviso di Conferenza Stampa