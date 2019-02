Home > Bollettino > 2019 > 02 > 13



Il 12 febbraio 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: - il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Giovanni Enrico Newman, Cardinale di Santa Romana Chiesa, Fondatore dell’Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra; nato a Londra (Inghilterra) il 21 febbraio 1801 e morto a Edgbaston (Inghilterra) l’11 agosto 1890; - il miracolo, attribuito all’intercessione della Beata Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Fondatrice della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia; nata a Puthenchira (India) il 26 aprile 1876 e morta a Kuzhikkattussery (India) l’8 giugno 1926; - il martirio del Servo di Dio Salvatore Vittorio Emilio Moscoso Cárdenas, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù; nato a Cuenca (Ecuador) il 21 aprile 1846 e ucciso, in odio alla Fede, a Riobamba (Ecuador) il 4 maggio 1897; - le virtù eroiche del Servo di Dio Giuseppe Mindszenty, Cardinale di Santa Romana Chiesa, già Arcivescovo di Esztergom e Primate di Ungheria; nato a Csehimindszent (Ungheria) il 29 marzo 1892 e morto a Vienna (Austria) il 6 maggio 1975; - le virtù eroiche del Servo di Dio Giovanni Battista Zuaboni, Sacerdote diocesano, Fondatore dell’Istituto Secolare Compagnia della Sacra Famiglia; nato a Vestone (Italia) il 24 gennaio 1880 e morto a Brescia (Italia) il 12 dicembre 1939; - le virtù eroiche del Servo di Dio Emanuele García Nieto, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù; nato a Macotera (Spagna) il 5 aprile 1894 e morto a Comillas (Spagna) il 13 aprile 1974; - le virtù eroiche della Serva di Dio Serafina Formai (al secolo: Letizia), Fondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie del Lieto Messaggio; nata a Casola Lunigiana (Italia) il 28 agosto 1876 e morta a Pontremoli (Italia) il 1° giugno 1954; - le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Berenice Duque Hencker (al secolo: Anna Giulia), Fondatrice della Congregazione delle Suore dell’Annunziazione; nata a Salamina (Colombia) il 14 agosto 1898 e morta a Medellín (Colombia) il 25 luglio 1993. [00255-IT.01] [Testo originale: Italiano] [B0124-XX.01] Le Udienze