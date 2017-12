Home > Bollettino > 2017 > 12 > 23



[B0921]

Nomina di Membri dei Dicasteri della Curia Romana Il Santo Padre Francesco ha annoverato tra i Membri dei Dicasteri della Curia Romana i seguenti Em.mi Signori Cardinali: 1) nella Congregazione per le Chiese Orientali l'Em.mo Card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria (Italia); 2) nella Congregazione per i Vescovi l'Em.mo Card. Juan José Omella Omella, Arcivescovo di Barcelona (Spagna); 3) nella Congregazione per l'Educazione Cattolica gli Em.mi Cardinali: Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo di Madrid (Spagna); Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago (Stati Uniti d'America); 4) nel Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita gli Em.mi Cardinali: Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arcivescovo di Mérida (Venezuela); Jozef De Kesel, Arcivescovo di Mechelen‑Brussel (Belgio); Jean Zerbo, Arcivescovo di Bamako (Mali); 5) nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale gli Em.mi Cardinali: Patrick D'Rozario, C.S.C., Arcivescovo di Dhaka (Bangladesh); Maurice Piat, C.S.Sp.,Vescovo di Port‑Louis (Maurizio); John Ribat, M.S.C., Arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea); Louis‑Marie Ling Mangkhanekhoun, I.V.D., Vicario Apostolico di Vientiane (Laos); Gregorio Rosa Chávez, Ausiliare di San Salvador (EI Salvador); 6) nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica l'Em.mo Card. Juan José Omella Omella, Arcivescovo di Barcelona (Spagna); 7) nel Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani l'Em.mo Card. Anders Arborelius, O.C.D.,Vescovo di Stockholm (Svezia); 8) nella Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano l'Em.mo Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. [01968-IT.01] [B0921-XX.01]